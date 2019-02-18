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واشنطن تطالب الجيش الفنزويلى بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى كراكاس

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:41 ص
واشنطن تطالب الجيش الفنزويلى بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى كراكاس مادورو
واشنطن (أ ش أ)
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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، الجيش الفنزويلى بعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى كراكاس.

وأعلنت الولايات المتحدة- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم- أنه من المقرر أن تصل المساعدات إلى فنزويلا يوم السبت المقبل.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلى، خوان جوايدو قد أعرب عن أمله فى حشد مليون متطوع الأسبوع المقبل لتوزيع مساعدات إنسانية وصلت إلى كولومبيا فى طائرات عسكرية أمريكية.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو- فى 23 من شهر يناير الماضى- نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف به رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

 


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