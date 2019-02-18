وارسو تدرس سحب سفيرها من إسرائيل

وارسو (أ ش أ)

كشف مسئول "مقرب " من رئيس الوزراء البولندى مماتيوش مورافيتسكى، النقاب عن أن بولندا تدرس سحب سفيرها من إسرائيل، عقب الحادث الدبلوماسى الأخير، حيث صرح مسؤولون إسرائيليون بأن البولنديين تعاونوا مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال المسؤول- فى تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم / الاثنين / أن هناك إجماعا فى بولندا على أن هذا حدث خطير للغاية، وإنه لا يمكن الصمت إزاءه.

يذكر أنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية فى (وارسو) آنا آزارى، إلى وزارة الخارجية البولندية اليوم، للاحتجاج، بعد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتز، التى قال فيها " أن البولنديين رضعوا معاداة السامية من لبن أمهاتهم".