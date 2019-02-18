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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:01 م
خالد صلاح
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هواوي تحتفل مع عملائها بافتتاح أحدث فروعها في كايرو فيستيڤال سيتي

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:57 م
هواوي تحتفل مع عملائها بافتتاح أحدث فروعها في كايرو فيستيڤال سيتي هواتف هواوي
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احتفلت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك مع عملاءها يوم الخميس الماضي، بافتتاح أحدث فروعها في مركز التسوق كايرو فيستيڤال سيتي.

ويقدم الفرع الجديد أحدث مجموعة متنوعة من منتجات هواوي التي طرحتها هواوي مؤخراً بالسوق المصري وتجربتها في الExperience Zone من قبل الزوار، وتشمل هذه المنتجات هاتف هواوي Y7 Prime 2019، الهاتف الشبابي الذي لاقي اقبالاً جماهيرياً كبيراً والذي أصفر عن بيع 25,000 هاتف في أول ثلاثة أيام فقط من اطلاقه. وقد قدمت هواوي العديد من المفاجآت السارة والعروض الحصرية لعملائها.

 


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