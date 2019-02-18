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الإثنين، 18 فبراير 2019 02:19 ص
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نائب وزير الخارجية الكويتى : بومبيو يزور البلاد الشهر القادم

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:00 ص
نائب وزير الخارجية الكويتى : بومبيو يزور البلاد الشهر القادم مايك بومبيو
أ ش أ
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 نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قوله اليوم الأحد إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور الكويت الشهر القادم لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وزار بومبيو عدة دول عربية في يناير كانون الثاني منها مصر والسعودية وقطر لطمأنة الحلفاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبدأ في سحب القوات الأمريكية من سوريا، واضطر بومبيو إلى قطع جولته بالشرق الأوسط ليعود إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية

 


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