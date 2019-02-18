نائب محافظ القاهرة يعلن القبض على المتسبب فى انهيار عقار المطرية

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم القاء القبض على المتسبب فى حفر الأرض، يدعى محمد فتحى حسن، الذى أدى لانهيار عقار بالمطرية مكون من 6 أدوار ذات حوائط حاملة، رقم 38 شارع القنال متفرع من الترولى، مشيرا إلى أن النيابة امرت بحبسه 4 أيام على زمة التحقيقات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، الانهيار لم يتسبب فى أى إصابات أو وفيات، لأن الحى أخلى العقار قبل الانهيار بيوم.

وتفقد نائب المحافظ برفقة صادق على عبد المقصود، رئيس الحى، موقع الانهيار للاطمئنان على اتخاذ إجراءات الأزمة للأهالى.