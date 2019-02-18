نائب محافظ الإسكندرية: برامج وعروض ثقافية تواكب كأس الأمم الأفريقية

عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا ضم العديد من الجهات المعنية بتنظيم الاستعدادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، وذلك بحضور كل من اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة.

وأوضح نائب المحافظ أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، نظراً لكونه حدثا هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى. مؤكداً على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد، وأن يتم التنسيق بين مختلف الجهات.

وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق الجيد للمحافظة خلال البطولة، مؤكدا على ضرورة الاستغلال الجيد لمراكز الشباب والشواطئ للحشد الجيد للجماهير ولا سيما أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق، مع تجهيز المنشأت السياحية والصحية والرياضة والثقافية بنطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وضرورة تواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، وتجهيز المستشفيات لاستقبال أى حالات طارئة.