video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الإسكندرية: برامج وعروض ثقافية تواكب كأس الأمم الأفريقية

الإثنين، 18 فبراير 2019 08:45 م
نائب محافظ الإسكندرية: برامج وعروض ثقافية تواكب كأس الأمم الأفريقية جانب من اللقاء
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا ضم العديد من الجهات المعنية بتنظيم الاستعدادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، وذلك بحضور كل من اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة.

وأوضح نائب المحافظ أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، نظراً لكونه حدثا هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى. مؤكداً على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد، وأن يتم التنسيق بين مختلف الجهات.

وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق الجيد للمحافظة خلال البطولة، مؤكدا على ضرورة الاستغلال الجيد لمراكز الشباب والشواطئ للحشد الجيد للجماهير ولا سيما أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق، مع تجهيز المنشأت السياحية والصحية والرياضة والثقافية بنطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وضرورة تواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، وتجهيز المستشفيات لاستقبال أى حالات طارئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية :صرف 5 آلاف جنية لأهالى المتوفين فى إنهيار عقار كرموز

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندية

الاسكندرية

كأس الامم




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة