video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه القليوبية: أبراج أم بيومى المخالفة بشبرا الخيمة أثرت على استيعاب الصرف

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:57 م
مياه القليوبية: أبراج أم بيومى المخالفة بشبرا الخيمة أثرت على استيعاب الصرف جانب من تفقد المنطقة
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

توجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، وبرفقته رئيس شركة صرف صحى القاهرة، لمتابعة الإبلاغ بوجود مشكلة طفوحات صرف صحى بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه على الفور تبين وجود مشكلة طفح صرف صحى فى منطقة منخفضة بمدخل أم بيومى بجوار الدائري.

 

وأوضح "مجاهد"، أنه هذه الطفوحات نتجت نظرًا لعدم الانتهاء من إنشاء محطة الرفع، وكذا شبكة خطوط الانحدار بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فتم اللجوء لتركيب بدالات مناولة مع تطهير الخطوط بصفة منتظمة.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، إلى أنه تم التواصل مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والذى وعد ببحث المشكلة مع الشركة المنفذة للمشروع.

 

وأكد مجاهد، على أن منطقة أم بيومى بها كثافة سكانية مرتفعة ناتجة عن الأبراج شاهقة التى تم بنائها خلال السنوات الماضية، مما أثر على استيعاب تصرفات شبكات الصرف الصحى لتلك الكثافة السكانية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شركة صرف صحى القاهرة للبدء فى أعمال تخفيف الأحمال عن المنطقة والتى من المتوقع أن تستمر أسبوعًا.

 

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، إلى أنه سيتم عمل صرف خطوط انحدار وشبكات المنطقة على خطوط تابعة لشركة الصرف الصحى للقاهره الكبرى ومنها إلى محطة بيجام الحلزونية التابعة لصرف القاهرة.

 
 
جانب من تفقد المنطقة (1)
 

جانب من تفقد المنطقة (2)
 

جانب من تفقد المنطقة (3)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من استمرار طفح الصرف الصحى بأرض أم بيومى فى شبرا الخيمة

اخبار القليوبية

الصرف الصحي بالقليوبية

شركة مياه الشرب بالقليوبية

منطقة أم بيومي




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة