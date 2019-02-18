مياه القليوبية: أبراج أم بيومى المخالفة بشبرا الخيمة أثرت على استيعاب الصرف

توجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، وبرفقته رئيس شركة صرف صحى القاهرة، لمتابعة الإبلاغ بوجود مشكلة طفوحات صرف صحى بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه على الفور تبين وجود مشكلة طفح صرف صحى فى منطقة منخفضة بمدخل أم بيومى بجوار الدائري.

وأوضح "مجاهد"، أنه هذه الطفوحات نتجت نظرًا لعدم الانتهاء من إنشاء محطة الرفع، وكذا شبكة خطوط الانحدار بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فتم اللجوء لتركيب بدالات مناولة مع تطهير الخطوط بصفة منتظمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، إلى أنه تم التواصل مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والذى وعد ببحث المشكلة مع الشركة المنفذة للمشروع.

وأكد مجاهد، على أن منطقة أم بيومى بها كثافة سكانية مرتفعة ناتجة عن الأبراج شاهقة التى تم بنائها خلال السنوات الماضية، مما أثر على استيعاب تصرفات شبكات الصرف الصحى لتلك الكثافة السكانية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شركة صرف صحى القاهرة للبدء فى أعمال تخفيف الأحمال عن المنطقة والتى من المتوقع أن تستمر أسبوعًا.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والعضو المنتدب، إلى أنه سيتم عمل صرف خطوط انحدار وشبكات المنطقة على خطوط تابعة لشركة الصرف الصحى للقاهره الكبرى ومنها إلى محطة بيجام الحلزونية التابعة لصرف القاهرة.