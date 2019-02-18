موجز أخبار 10 مساء.. إجراءات تشجيعية لتحويل السيارات للغاز الطبيعى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدولة، والتوسع في هذا المجال في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛ نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، اجتمع مع اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة أفريقيا 2019، وتحدث الحضور عن كل شاردة وواردة خاصة بالبطولة وتنظيمها، وتابع: "كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى سواء فى مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، وكذا العمل على زيادة سرعة الإنترنت فى محيط ملاعب المباريات، ووزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية".

التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الاثنين، "شون أوفيريل" رئيس البرلمان الأيرلندى، وذلك خلال زيارته الحالية لأيرلندا للاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أكد خالد أبو بكر، أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، ولقاءاته بكبرى الشركات العالمية ساهمت فى دعم الاستثمار المباشر بشكل كبير.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من (ع أ.م) المدير العام الأسبق لمكتب تأمينات الحامول بمحافظة كفر الشيخ ( حاليا بالمعاش ) ، و (و.س) مندوب الصرف بذات المكتب لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من المستحقات التأمينية الخاصة ‏بمعاشات متوفين، دون علم ورثتهم من الأرامل والأيتام مستحقى صرف تلك المعاشات، وذلك عن طريق استخدامهما لكروت الصرف الإلكتروني التي استحوذا عليها دون وجه حق.

كشف عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة علي الفنادق بوزارة السياحة، أن معايير تصنيف الفنادق الجديدة سيتم إطلاقه نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أن هناك تغيرات طرأت علي القطاع السياحي منذ عام 2010 وحتي الآن، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع منظمة السياحة العالمية لجلب خبراء لتطوير تلك المواصفات.

مدبولي يكلف بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم لجذبهم للاستثمار في مصر

يحتفل العالم اليوم 18 فبراير بيوم بلوتو، أصغر كواكب المجموعة الشمسية، والذى يعد ثانى أقرب كوكب قزم إلى الشمس، وكان فى مرحلة ما يصنف على أنه الكوكب التاسع، وفيما يلى أهم 10 معلومات عنه:

توفى مساء اليوم الأثنين الأمير عبد الله بن فيصل بن تركى ، وأصدر الديوان الملكى السعودى بياناً جاء فيه انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

يمتلك نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مثلثاً هجومياً نارياً أمام بايرن ميونخ الألمانى فى المباراة التى تجمعهما فى العاشرة مساء الثلاثاء بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كشف الإيطالى ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق تشيلسي، والنرويجى أولى جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، التى تنطلق فى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى قمة مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى.

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، أن الرئيس يتابع ملف الوقف، وأن الوقف خط أحمر، مضيفا أننا نعيش فى أفضل مناخ سياسى للتعامل مع الوقف، كاشفا عن وقائع تدل عن تأجير عقارات بأبخس الأثمان، فضرب مثل بفيلا قيمتها بـ600 مليون جنيه ومؤجرة بـ8 جنيهات فى الشهر، وأعلن أنه سيتقدم بتعديل تشريعى يحدد القيمة العادلة للعقارات لسكنية للأوقاف.