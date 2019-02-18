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ملك الأردن وولى العهد يلتقيان ممثلى أبناء محافظة الطفيلة

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:57 م
ملك الأردن وولى العهد يلتقيان ممثلى أبناء محافظة الطفيلة الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن
كتب إسلام جمال
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حرص العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، على عقد لقاء بأبناء محافظة الطفيلة، فى إطار التواصل مع المواطنين.

الملك عبد الله
الملك عبد الله

وشارك حساب الديوان الملكى الهاشمى الرسمى على "تويتر" صوراً من اللقاء الذى حرص فيه ملك الأردن على الاستماع لأراء مواطنيه.

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

وأظهرت إحدى الصور، حرص أحد المواطنين الذين حضروا اللقاء، على تقبيل الملك عبد الله فى جبينه، عرفاناً لما يقدمه من جهد فى خدمة أبناء المملكة.

 

قبلة أحد المواطنين على رأس الملك
قبلة أحد المواطنين على رأس الملك

يأتى هذا اللقاء،  فى إطار تواصل ملك الأردن مع المواطنين فى مختلف مناطق المملكة لمتابعة أحوالهم واحتياجاتهم التنموية.

 
ملك الأردن وولى عهده
ملك الأردن وولى عهده

 


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ملك الاردن

الملك عبد الله بن الحسين

محافظة الطفيلة

الامير الحسين بن عبد الله

ولى عهد الاردن




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