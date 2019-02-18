ملك الأردن وولى العهد يلتقيان ممثلى أبناء محافظة الطفيلة

كتب إسلام جمال

حرص العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، على عقد لقاء بأبناء محافظة الطفيلة، فى إطار التواصل مع المواطنين.



الملك عبد الله

وشارك حساب الديوان الملكى الهاشمى الرسمى على "تويتر" صوراً من اللقاء الذى حرص فيه ملك الأردن على الاستماع لأراء مواطنيه.



جانب من الحضور

وأظهرت إحدى الصور، حرص أحد المواطنين الذين حضروا اللقاء، على تقبيل الملك عبد الله فى جبينه، عرفاناً لما يقدمه من جهد فى خدمة أبناء المملكة.



قبلة أحد المواطنين على رأس الملك

يأتى هذا اللقاء، فى إطار تواصل ملك الأردن مع المواطنين فى مختلف مناطق المملكة لمتابعة أحوالهم واحتياجاتهم التنموية.