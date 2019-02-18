ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين عن الضابط البارز بالشرطة المحلية هدايت الله قوله إن الهجوم الأول وقع ببلدة "توربات" وأسفر عن مقتل 4 من قوات الأمن، فيما وقع الهجوم الثاني ببلدة "لورالاي" جنوب غرب البلاد وأسفر عن مقتل إثنين آخرين من قوات الأمن الباكستانية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها حتى الآن عن هذين الهجومين، إلا أن الشكوك كلها تدور حول مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.