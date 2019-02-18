مصرع 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بمحافظة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى تاجر حديد وزوجته مصرعهما عقب انقلاب سيارة ملاكى كانا يستقلانها على طريق عرابة أبيدوس- البلينا "فرعى" بناحية الشيخ بركة دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، بينما لقيت طفلة مصرعها صدمتها سيارة على الطريق بناحية قرية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج.

ترجع الواقعة الأولى عقب تلقى مركز شرطة البلينا بلاغا بانقلاب سيارة بطريق عرابة أبيدوس لبلينا "فرعى" بناحية الشيخ بركة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قنا قيادة "مصطفي ع ا" 27 سنة تاجر حديد وأسمنت - ويقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه وحال مفاداته أحد المطبات اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدي لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق، ونتج عن ذلك وفاة قائد السيارة وزوجته "منار ا م ى"25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال خال المتوفي الأول "محمود ع ا م" 53 سنة مزارع – ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم رفع السيارة من الترعة والتحفظ عليها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وجاء الحادث الثانى بتلقى مركز شرطة سوهاج بوجود مصادمة بناحية الشيخ حمد دائرة المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محددة " ميكروباص " قيادة حربي ا م ف 50 سنة سائق - ويقيم بناحية دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة "رحمة ا ا ا" 4 سنوات وتقيم بذات الناحية حال لهوها أمام المنزل مما نتج عنه وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة "السيد ا ا" 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ علي السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.