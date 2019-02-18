وذكرت الشرطة المحلية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم /الاثنين/ - أن الحافلة كانت متجهة من بلدة "فيلازون" الواقعة على الحدود مع الأرجنتين إلى مدينة أورورو عندما وقع الحادث في أجواء ضبابية ووسط غيوم.



وكانت بوليفيا شهدت في الشهر الماضي حادث تصادم حافلتين على نفس الطريق السريع، الذي يربط مدينتي بوتوسي وأورورو؛ مما أسفر عن مصرع 22 شخصا.