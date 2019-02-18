مسلحون يقتلون 4 أفراد أمن فى هجوم بإقليم بلوخستان الباكستانى

رويترز

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن مسلحين شنوا هجوما على موقع أمنى باكستانى فى إقليم بلوخستان الغنى بالموارد مما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الأمن.

ويشن انفصاليون تمردا على مدى عشرات السنين ضد الحكومة فى الإقليم الواقع فى جنوب غرب البلاد الذى شهد تزايدا فى الاستثمارات فى مشروعات الطاقة والبنية التحتية من الصين ودول أخرى.

وقال خان واصى وهو متحدث باسم قوات حرس الحدود لرويترز "أصيب الرجال الأربعة بطلقات نارية متعددة ولفظوا أنفاسهم على الفور". ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه يحمل بصمات انفصاليين طالما اشتكوا من حرمانهم من موارد الغاز والمعادن الغنية فى بلوخستان.

واتهمت باكستان الهند بدعم الانفصاليين فى بلوخستان وهو ما تنفيه نيودلهى.