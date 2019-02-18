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مستثمرون إيطاليون: نثق فيما تقوم به مصر وقيادتها من خطوات إصلاحية واسعة

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:41 م
مستثمرون إيطاليون: نثق فيما تقوم به مصر وقيادتها من خطوات إصلاحية واسعة
كتب عبد الحليم سالم
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سحر نصر : الشركات الإيطالية في مصر تصنع قصص نجاح واستثماراتها في عدة مجالات

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم  اجتماع بكل من  أليساندرا ريتشي، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار الإيطالية "سيمست"، وكريستيانا بورتال، رئيس الشؤون المؤسسية بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساتشى"، خلال زيارتها إلى العاصمة الإيطالية "روما".

وأكد المستثمرون الإيطاليون ثقتهم فيما تقوم به مصر وقيادتها السياسية من خطوات إصلاحية واسعة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في ظل ما تتمتع به من استقرار على كافة الأصعدة، وهو ما يدعم خطط الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر ويشجعها على التوسع في السوق المصري الضخم والاستفادة من موقع مصر الجغرافي للنفاذ للأسواق الأخري.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار الإيطالية "سيمست"، أن هيئتها تتعاون مع مؤسسات التمويل الرئدة فى العالم، وتعمل على تشجيع الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هيئتها حريصة على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الفترة المقبلة فى جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة فى مصر وما تمثله كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، لدعم مشروعات رواد الأعمال ومساعدتها على النمو، إضافة إلى إطلاق الوزارة مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة.

وخلال اللقاء، ذكرت رئيس الشؤون المؤسسية بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، أن الوكالة تعمل علي افتتاح مكتب لها فى مصر لتكون مركزا لها فى الشرق الأوسط، ودعم الشركات الإيطالية فى مصر، مشيرة إلى أن محفظة الوكالة فى مصر تبلغ نحو 1.6 مليار يورو فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنية الأساسية والتشييد، مشيدة بما تشهده مصر من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين القائمين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في ظل الرغبة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والاستثمارى، مشيرة إلى وجود نحو 1000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات فى مصر.

وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التى حققتها الشركات الإيطالية فى مصر والتى ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر خلال الـ4 سنوات الماضية ليبلغ حجمها الإجمالى نحو 4 مليارات دولار بعدد شركات وصل إلى 1204 شركة فى مجالات البنية الأساسية والغاز والبترول والخدمات المالية واللوجيستيات والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة.

 


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وزيرة الاستثمار

سحر نصر

سيمست الايطالية




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