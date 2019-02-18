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مسئولون أمريكيون: فرار مئات الدواعش من سوريا للعراق وبحوزتهم ملايين الدولارات

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:19 ص
مسئولون أمريكيون: فرار مئات الدواعش من سوريا للعراق وبحوزتهم ملايين الدولارات عناصر داعش ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)
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قال مسئولون عسكريون أمريكيون أن مئات المسلحين التابعين لتنظيم داعش الارهابى فروا من سوريا إلى جبال وصحراء غربى العراق، فى الأشهر الستة الماضية وبحوزتهم ما يصل إلى 200 مليون دولار نقدا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين، عن هؤلاء المسئولين قولهم إن مقاتلى داعش يفرون بالتزامن مع اندلاع القتال فى آخر معاقلهم شرقى سوريا، وإن بعضهم كانوا أعضاء سابقين فى تنظيم القاعدة بالعراق.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد مؤخرا بأنه لا يزال مجهولا مصير أطنان من الذهب والثروة المالية التى كانت بحوزة "داعش" فى قرية باغوز الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الحدود السورية مع العراق، وهى آخر معقل لداعش فى منطقة عمليات التحالف الدولي.

وفى ديسمبر الماضى، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسلحى تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة بالعملة الصعبة والعراقية، فضلا عن سبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين.

 


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فرار مئات الدواعش




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