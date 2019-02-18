مسؤولون بولنديون ربما يلغون زيارتهم لإسرائيل بسبب خلاف دبلوماسى

رويترز

قال رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندى اليوم الاثنين إن مسؤولين بولنديين قد يلغون زيارتهم المقررة لإسرائيل بعد أن نقلت وسائل إعلام تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلى تشير إلى ضلوع بولندا فى المحرقة النازية (الهولوكوست).

كان رئيس الوزراء البولندى ماتيوس مورافيسكى قد ألغى زيارته لإسرائيل وقالت بولندا إنها سترسل وزير خارجيتها جاسيك تشابوتوفيتش بدلا منه. لكن الزيارة برمتها قد تلغى الآن مع تفاقم الخلاف الدبلوماسى.

وأشار ميكال دورتشيك رئيس مكتب مورافيسكى إلى ما وصفه بأنه تصريح جديد "مخز" لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال لمحطة إذاعية رسمية "فى ضوء هذا التصريح، هناك شك كبير فى مشاركة أى ممثلين عن الدولة البولندية فى قمة فى إسرائيل".

ومن المقرر عقد قمة لأربع دول من وسط وشرق أوروبا فى إسرائيل هذا الأسبوع.