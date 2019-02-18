محافظ قنا يبحث 400 طلب خلال اللقاء الإسبوعى المفتوح

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان إنه تم تلقى 400 طلب خلال اللقاء الإسبوعى، وأن الطلبات شملت شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.



أكد الهجان إنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دورى لبحث مشاكلهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيراًُ إلى إنه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى أحقيتهم، مؤكداً إنه يتم الإستجابة لكافة الطلبات القانونية المقدمة منهم .



ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والإستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها إلى مستويات أعلى كلما أمكن، وذلك بهدف التيسير عليهم، وإن المحافظة دائما ما تسعى إلى خدمة المواطنين وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة، وفى هذا الصدد أطلقت محافظة قنا بالأمس دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية.

