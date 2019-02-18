محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس مياه القناة إحلال وتجديد محطات مياه الصرف

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناه، تكثيف أعمال الإحلال والتجديد بمحطات المياه والصرف الصحى والمعالجة ببورسعيد، وإنهاء أعمال التطهير والملس بكافة الشبكات والتنسيق التام مع رؤساء الأحياء، وسرعة التعامل مع سحب مياه الأمطار فى بعض الأماكن التى تتراكم فيها المياه، وخاصة فى الأماكن المنخفضة، والتى ليس بها بالوعات أمطار نظرا للتقلبات الجوية التى شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية

وحضر اللقاء كل من المهندس كامل أبو زهره السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وعمرو الماحى رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة القابضه والمهندس مجدى مبروك من شركة صرف القاهرة، وعمرو عيادة عضومجلس الإدارة، والدكتورة فاتن مزروع عميد كلية التجارة ببورسعيد وعضو الجمعية العمومية للشركة القابضة، وجمال مرزوق رئيس قطاع الموارد البشرية بمياه القناة.

ومن جانب أخر قام المهندس أحمد صحصاح بجولة تفقدية موسعة شملت محطات المرشحة والكومباكت لمياه الشرب ومحطة عدلو بسرابيوم ورافع الصرف والعمدة صالح، وتابع خلال الجولة مراحل التشغيل والورديات وأعطى عدد من الملاحظات لسرعة التعامل معها من رؤساء قطاعات الإسماعيلية والمعامل والجودة ومناطق فايد والإسماعيلية، بتكثيف الصيانة ومتابعة العينات بالمحطات بصفة يومية، وتفعيل سجلات الزيارات والصيانة والورديات كما قرر خصم نصف حوافز فنى محطة العمدة صالح، لعدم الإلتزام بعمله خلال تواجده بالوردية، وواصل جولته بشارع الدقهلية بحى ثان الإسماعيلية للتأكد من أعمال تطهير الشبكات بالمنطقه.