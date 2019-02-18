محافظ البحيرة والقيادات الأمنية يتقدمون جنازة شهيد سيناء بدمنهور.. صور

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جنازة شهيد القوات المسلحة المجند "محمد إبراهيم جمعه سعفان" ابن قرية منشأة الخزان التابعة لمركز ومدينة دمنهور، أثناء تصديه ببسالة وإحباط هجوم إرهابى استهدف أحد التمركزات الأمنية بمحافظة شمال سيناء .

ورافق المحافظ فى تشييع جنازة الشهيد، اللواء أركان حرب وليد حمودة مساعد قائد المنطقة الشمالية، ولفيفًا من قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية، ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب، وضباط وجنود القوات المسلحة، وجمع كبير من أهالى الشهيد وذويهم.

وانطلقت مراسم الجنازة، من قرية الشهيد حتى مثواه الأخير، محمولًا على أعناق زملائه وذويه، ملفوفًا بعلم مصر ليلحق بشهداء الوطن، الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن، والذود عن ترابه.

وقام هشام آمنة، بتقديم واجب العزاء لأهل الشهيد، راجيًا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، واحتساب الأجر والثواب.