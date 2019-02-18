video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كوكب الزهرة يقترن بزحل فجرا فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة بالوطن العربى

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:30 ص
كوكب الزهرة يقترن بزحل فجرا فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة بالوطن العربى كوكب الزهرة وزحل معا - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يُرصد بسماء المنطقة العربية قبل شروق شمس اليوم الإثنين  وقوع كوكبي الزهرة وزحل في حالة اقتران حيث سيفصل بينهما درجة واحدة باتجاه الأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن الزهرة وزحل سيكونان أمام مجموعة نجوم القوس، ويمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب منخفض القوة أو من خلال المنظار الثنائي العينية .

وتابع التقرير أنه سيلاحظ أن الزهرة أكثر لمعانًا من زحل، فالزهرة يفوق لمعانه بحوالي 80 مرة لمعان زحل، ولرؤية حلقات هذا الأخير هناك حاجة لاستخدام التلسكوب .

وقال التقرير إن الكوكبين يظهران قريبين من بعضهما البعض في قبة السماء فقط لأنهما يقعان على نفس خط الرؤية من الأرض ولكن ليس في الفضاء، فكوكب الزهرة يتحرك في مدار يقع ما بين الأرض والشمس، في حين أن زحل يتحرك خلف الأرض بل وخلف كوكب المشتري فزحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لو فاكر اليوم قصير.. اعرف عدد ساعات اليوم على كوكب زحل

القمر

زحل

الوطن العربى

كوكب الزهره




لا تفوتك
التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة