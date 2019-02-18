فيديو وصور.. شابان يهشمان رأس طفل أمام والده بعد فشلهما فى سرقة 100 جنيه

كتب أحمد حسنى

أسرة متوسطة الحال، وطفل منذ بلوغه يسعى لكسب قوته بالحلال، وشباب ضل حياته فأصبح أثيرا للكيف، لا يرى إلا حراما ولا يسعى إلا لهذا الكيف، تارة بالسرقة وتارة أخرى بالتهريب وبث الرعب، لا يهم حتى إن وصل الأمر للقتل، فى سبيل تلبية رغبات شيطانية زائلة.

واقعة مؤسفة جديدة شهدتها مدينة السلام، بعدما أقبل شابان على تهشيم رأس طفل، والاعتداء على والده بعد فشلهما فى سرقة 100 جنيه من الطفل.

ويروى محمد والد الطفل معاذ قصة نجله، فيقول " ابنى معاذ فى 5 ابتدائى عنده 11 سنة، شغال معايا فى محل تركيب الدش فى الإجازة، بيحاول يكسب حلال من وهو صغير، علمته المهنة وبيطلع يركب أطباق الدش، وفى نفس الوقت بيشوف دروسه ومدرسته وشاطر فيها".



الطفل معاذ قبل الحادثة

ويستكمل والد معاذ، " ابنى طلع يوم الحادثة يركب طبق دش عن واحد جنبنا، الراجل اداله 100 جنيه حق ما ركب، وهو ماشى بيطلعها من جيبه جيه اتنين راكبين " توك توك" حاولوا يخطفوها منه معرفوش، جريوا وراه لحد البيت عندنا، لما طلعت قالولى ابنك شتمنا، من غير ما سأل ابنى ضربته وقولتلهم خلاص حقكم عليا، لقيت الواد بيقولى كانوا عايزين ياخدوا منى ال 100 جنيه، ولقيت واحد منهم ماسك ابنى وعايز يضربه قدامى".



والد الضحية

وأضاف محمد، " مسكوا فيا وجابوا شوم من " التوك توك" بتاعهم ونزلوا فيا ضرب أنا وابنى، دخلت أجيب أى حاجة أدافع بيها عن نفسى، طلعت لقيتهم خابطين ابنى بشومة فى دماغه وواقع مغمى عليه، عملوله عاهة مستديمة فى عينه الشمال مبقاش يشوف بيها، ونقلناه المستشفى فى حالة حرجة وفى العناياة المركزة، بعد ما شيلت ابنى جريوا وخدوا " التوك توك" بتاعهم وجريوا، ولما سألنا عليهم طلعوا بتوع مخدرات بيبعوا استروكس وبيتعاطوه فى المنطقة هنا".



معاذ بعد الحادثة



وفى ذات السياق يقول خالد محمد، أحد شهود العيان على الواقعة، أنه خرج على صوت الشابان وهم فى حالة غضب ويمسكون بالأب ونجله، حاولت حل المشكلة دون فائدة، بعد أن قاما الشابان باستخدام الشوم وبعض الحديد فى الاعتداء على الأب ونجله، وما أن حاول الأب الدفاع عن نفسه قام أحد الشباب بتهشيم رأس الطفل بواسطة " شومة" كبيرة وهربا على الفور.



شاهد عيان

وسجلت كاميرات المراقبة الواقعة كاملة كما رواها الأب وشاهد العيان، بداية من هروب الطفل لنشوب المشاجرة وتهشيم راس الطفل من قبل أحد المتهمين.

من جانبها أمرت نيابة السلام بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتهشيم رأس طفل لسرقته بالسلام.

واستمعت نيابة السلام، لأقوال الشقيقين المتهمين بتهشيم رأس طفل بعد القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وأنكرا أن يكون الدافع هو رغبتهما فى سرقة أموال منه ووالده.

وأوضح المتهم الأول، أن الطفل سبه فحاول تأديبه أمام والده، ما تسبب فى اندلاع المشاجرة.

وكشفت تحقيقات نيابة السلام، عن وقوع الحادث بعد مطاردة شابان للطفل لسرقته، وما أن فشلا فى سرقته حاولوا التعدى عليه وعلى والده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول"معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية.

انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، تعدى فيها الشابين عليهما، بشومة ما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم فى الجمجمة.

توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة "ك. ر"، وشقيقه "هـ.ر"، وبعد مجهود من رجال المباحث ألقوا القبض عليهما وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.



أحد المتهمين



أحد المتهمين2



الطفل معاذ قبل الحادثة



المتهم