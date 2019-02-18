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فكر قبل ما تتورط.. تعرف على عقوبة السب والقذف عبر السوشيال ميديا

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:30 ص
فكر قبل ما تتورط.. تعرف على عقوبة السب والقذف عبر السوشيال ميديا وسائل التواصل-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تعرض الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لعقوبات جراء نشرهم عبارات سب وقذف طالت آخرين على حساباتهم الخاصة.

ويوضح "اليوم السابع" العقوبات المقررة للمتورطين فى نشر عبارات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويقول المحامى بالنقض محمد إبراهيم، إن عقوبة ارتكاب جريمتى السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى تصل للغرامة ما بين 5 و15 ألف جنيه، وفقًا لنص المادة 303 من قانون العقوبات.

وأوضح المحامى بالنقض أن السب والقذف متى طال المساس بالحياة الشخصية والأعراض، أو ازدراء الأديان، أو رئيس الجمهورية، تصل عقوبته للحبس.

وأضاف إبراهيم، أن الضحية يمكنه الحصول على نسخة من المنشور الذى يتضمن سبًا وقذفًا له، والتوجه لمباحث الإنترنت للسير فى المسار القانونى.


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