فحص 653 مواطنًا ضمن حملة "100 مليون صحة" بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، أنه تم فحص 653 مواطنًا فى الحملة القومية للقضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض غير سارية ضمن مبادرة السيد الرئيس "حملة 100 مليون صحة".

وجاء فى البيان، إن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صرح أنه تم فحص 653 مواطنًا من بينهم 406 مواطنًا بمركز العريش، 123 مواطنًا ببئر العبد، 54 مواطنًا بالشيخ زويد،35 مواطنًا برفح، 26 مواطنًا بالحسنة، و9 مواطنين بنخل .

أضاف المحافظ، أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سى أظهر أن 633 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية و20 نتيجتهم إيجابية، بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 596 طبيعية، بينما 57 ضغط الدم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 611 حالة طبيعية، و42 حالة السكر مرتفع.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة تستهدف 254 ألف و697 مواطنًا ، من بينهم 113 ألف و364 مواطنا بمركز العريش ، 58 ألف و433 مواطنا بمركز بئر العبد ، 31 ألف و115 مواطنا بالشيخ زويد ، 35 ألف و117 مواطنا برفح ، 13 ألف و235 مواطنا بالحسنة ، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

أشار كامل، إلى مشاركة 120 فريقا طبيًا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة ، بجانب 20 فريقًا متحركًا بمختلف المناطق والتجمعات على مستوى المحافظة.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية تم فحص والكشف على 206 ألف و47 مواطنًا على مستوى المحافظة بنسبة بلغت 80.9 % من المستهدف من أهالى المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية على مستوى المحافظة، حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج للمصابين منهم تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس .