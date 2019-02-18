عميد كلية الدراسات الإفريقية: 3500 طالب من القارة السمراء فى جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد علي نوفل ، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا ، لذلك نتوجه حاليا نحو قارتنا السمراء ، لننهض بهذا الملف ، وفقا لرؤية القيادة السياسية .
وأضاف نوفل ، خلال افتتاح الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد أفريقي بجامعة القاهرة ، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ، اليوم ، بالمكتبة المركزية ، أن مصر قد توارت بعض الشيء عن الملف الإفريقي وذلك كان لبعد سياسي فقط ولكنها لم تتوقف عن دورها الثقافي والاجتماعي، فيوجد 3500طالب أفريقي بالجامعة بالإضافة للبعثات والقوافل الطبية للدول الافريفية.
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