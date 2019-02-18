video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عمان تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:56 م
عمان تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المسجد الاقصى
عمان ) أ ش أ(
إضافة تعليق

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ، بأشد العبارات ، إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى ، واعتدائها على المصلين.

 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية ، سفيان القضاة ، قوله ، اليوم / الإثنين / إن هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافراً للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي ، والقانون الدولي الإنساني، محملًاً إياها كامل المسئولية عن سلامة المسجد الأقصى - الحرم القدسي "الشريف".

 

وطالب إسرائيل - كقوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي - بإعادة فتح الأبواب فوراً ، واحترام حرمة المكان المقدس ، وعدم إعاقة دخول المصلين، وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى ، واحترام مشاعر المسلمين.

 

وأوضح أن الخارجية الأردنية تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب ، وإعادة الهدوء للحرم الشريف، مشيرا إلي أن الوزارة قدمت مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية، أعربت فيها عن إدانة ( عمان ) للإجراءات الإسرائيلية "المستفزة " و"المدانة " بحق الحرم القدسي ، وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يهاجم المصلين بالمسجد الأقصى

فيديو وصور.. الاحتلال الإسرائيلى يغلق أبواب المسجد الأقصى ويعتقل مقدسيين

عمان

إسرائيل

المسجد الأقصى

القدس

تل ابيب




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة