عمان تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

عمان ) أ ش أ(

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ، بأشد العبارات ، إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى ، واعتدائها على المصلين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية ، سفيان القضاة ، قوله ، اليوم / الإثنين / إن هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافراً للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي ، والقانون الدولي الإنساني، محملًاً إياها كامل المسئولية عن سلامة المسجد الأقصى - الحرم القدسي "الشريف".

وطالب إسرائيل - كقوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي - بإعادة فتح الأبواب فوراً ، واحترام حرمة المكان المقدس ، وعدم إعاقة دخول المصلين، وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى ، واحترام مشاعر المسلمين.

وأوضح أن الخارجية الأردنية تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب ، وإعادة الهدوء للحرم الشريف، مشيرا إلي أن الوزارة قدمت مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية، أعربت فيها عن إدانة ( عمان ) للإجراءات الإسرائيلية "المستفزة " و"المدانة " بحق الحرم القدسي ، وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.