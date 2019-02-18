الرئيسية أخبار المحافظات طلاب جامعة المنصورة يستقبلون الفنان محمد صبحي بالنشيد الوطني الإثنين، 18 فبراير 2019 02:55 م محمد صبحى الدقهلية شريف الديب إضافة تعليق استقبل طلاب جامعة المنصورة، الفنان محمد صبحي، حال وصوله إلى كلية الآداب، بالنشيد الوطني. وكان فى استقبال الفنان محمد صبحى، أيضا الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، لحضور ندوة الفنان، بمناسبة احتفالات 800 سنة منصورة. إضافة تعليق الدقهلية أخبار الدقهلية أخبار المحافظات أخبار مصر جامعة المنصورة احتفالات 800 سنة منصورة خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل "المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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