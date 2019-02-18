طلاب جامعة المنصورة يستقبلون الفنان محمد صبحي بالنشيد الوطني

الدقهلية شريف الديب

استقبل طلاب جامعة المنصورة، الفنان محمد صبحي، حال وصوله إلى كلية الآداب، بالنشيد الوطني.

وكان فى استقبال الفنان محمد صبحى، أيضا الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، لحضور ندوة الفنان، بمناسبة احتفالات 800 سنة منصورة.