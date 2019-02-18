ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج مستحضرات تجميلية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة لمتابعة المؤسسات الصيدلية غير المرخصة، وبتوجيه دكتورة ألفت السيد مدير عام الصيدلة ودكتورة فيفيان هنرى مدير إدارة التفتيش الصيدلى، وبالتعاون مع مباحث التموين، حيث تم ضبط 3 مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج مستحضرات تجميلية وطبية بنطاق ادارتى الخانكة والقناطر الخيرية.

وأكد "الطباخ" فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال الحملة ضبط 3 مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج مستحضرات تجميلية وطبية بنطاق إدارتى الخانكة والقناطر الخيرية، وقد تم تشميع الأماكن وإعداد تقرير فنى من قبل التفتيش الصيدلى وتسليمه لمباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.