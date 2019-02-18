ضبط شخص استولى على 80 ألف جنيه من شابين فى الغريية بزعم توظيفهما

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لنصبه على بعض المواطنين بالغربية، بزعم تعيينهم ببعض الجهات الحكومية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من شخصين, مقيمان في كفر الزيات بالغربية ضد "محمد.ك" سائق , لحصوله من الأول على "أربعون ألف جنيه" من أصل مبلغ ستون ألف جنيه، ومن الثانى على أربعون ألف جنيه من أصل مبلغ سبعون ألف جنيه، مقابل إلحاقهم بالعمل بجهات حكومية زاعماً علاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهات، إلا أنه لم يلتزم بذلك ، وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية , تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.