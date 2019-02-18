ضبط سائق استولى على 80 ألف جنيه من مواطنين لتوظيفهم بجهة حكومية فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط سائق، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 80 ألف جنيه بحجة توظيفهم فى إحدى الجهات الحكومية.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية يتهمان "محمد.ك.ع" مواليد 1966سائق، ومقيم بدائرة المركز لقيامه بالحصول من الأول على مبلغ 40 ألف جنيه من أصل مبلغ 60 ألف جنيه، وتحصل من الثانى على 40 ألف جنيه من أصل مبلغ 70 ألف جنيه، مقابل إلحاقهم بالعمل بجهات حكومية زاعماً علاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهات، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.