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الإثنين، 18 فبراير 2019 12:58 ص
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صور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:47 ص
صور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى
مطروح – حسن مشالى
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تشهد محافظة مطروح، خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار الخفيفة، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة، وشهدت بعض المناطق سقوطاً للأمطار المتوسطة.
 
وتساقطت الأمطار الخفيفة، على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ولم تؤثر على حركة المواطنين وسير السيارات في الشوارع، وتأتي هذه الأمطار عقب سقوط أمطار خفيفة خلال فترة النهار.
 
على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.
 
 
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