video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقى لبحث سبل التعاون

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:04 م
صور.. رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقى لبحث سبل التعاون رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
استقبل المستشارأحمد عبدالعزيز أبو العزم – رئيس مجلس الدولة ، القاضية سامية كاظم – رئيس مجلس الدولة بالعراق، والوفد القضائى المرافق لها، وذلك فى زيارة لمقر مجلس الدولة بالقاهرة.
 
وجاءت الزيارة بهدف الإطلاع على التجربة الرائدة لمجلس الدولة المصرى فى مجال القضاء وإبداء الرأى القانونى والتشريع، وذلك رغبة من مجلس الدولة العراقى فى تطوير أقسامه وإداراته وخاصة فى إنجاز القضايا وإنجاز مراجعة التشريعات والقوانين.
 
واطلع الوفد العراقى على طبيعة عمل المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وكيفية إبداء الرأى القانونى للجهات الإدارية المختلفة، كما أطلع على إجراءات مراجعة التشريعات وكيفية إبداء الرأى فيها.
 
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق (1)
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق 

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق (2)
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق 

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق (3)
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق 

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق (4)
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق (5)
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس الدولة بالعراق 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

23 فبراير.. الحكم فى دعوى منع ظهور سالم عبد الجليل في الإعلام

النيابة الإدارية بالجيزة تجازى 9 موظفين بقرار لجنة تأديب بتهمة تزوير مستندات

قوانين تنتظر كلمة النهاية من "تشريع مجلس الدولة".. تعرف على أبرزها

20 أبريل.. إعادة المرافعة بطعن "شئون الأحزاب" برفض تأسيس "الصف المصرى"

مجلس الدولة المصرى

مجلس الدولة العراقي

الحوادث

تعاون

مصر

العراق




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة