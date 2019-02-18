صور.. رئيس مجلس الدولة يستقبل نظيره العراقى لبحث سبل التعاون

كتب أحمد عبد الهادى

استقبل المستشارأحمد عبدالعزيز أبو العزم – رئيس مجلس الدولة ، القاضية سامية كاظم – رئيس مجلس الدولة بالعراق، والوفد القضائى المرافق لها، وذلك فى زيارة لمقر مجلس الدولة بالقاهرة.

وجاءت الزيارة بهدف الإطلاع على التجربة الرائدة لمجلس الدولة المصرى فى مجال القضاء وإبداء الرأى القانونى والتشريع، وذلك رغبة من مجلس الدولة العراقى فى تطوير أقسامه وإداراته وخاصة فى إنجاز القضايا وإنجاز مراجعة التشريعات والقوانين.

واطلع الوفد العراقى على طبيعة عمل المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وكيفية إبداء الرأى القانونى للجهات الإدارية المختلفة، كما أطلع على إجراءات مراجعة التشريعات وكيفية إبداء الرأى فيها.