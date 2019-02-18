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صور.. حريق يلتهم غرفة العاملين بمركب سياحى بنيل الأقصر أمام مدينة البياضية

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:24 م
صور.. حريق يلتهم غرفة العاملين بمركب سياحى بنيل الأقصر أمام مدينة البياضية جانب من الحريق
الأقصر – أحمد مرعى
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تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، والإنقاذ النهرى، من السيطرة على حريق نشب فى غرفة العاملين داخل مركب سياحى بمنطقة البياضية بمحافظة الأقصر، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا أو مصابين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

والبداية كانت بتلقى اللواء محمد صحصاح رئيس مجلس مدينة البياضية، إخطارًا يفيد بنشوف النيران فى إحدى المراكب السياحيه "ن.ا"، وانتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ النهرى لموقع الحريق، وتبين أن الحريق نشب فى إحدى غرف العاملين بالدور الأرضى الغاطس نتيجه لماس كهربائى، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والأمن العام ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح، وذلك نظرًا لخلو المراكب من السياح الأجانب أو محتويات المركب سوى احتراق عدد من الأسرة والمراتب الخاصة بغرف العاملين.

حريق يلتهم غرفة العاملين في مركب سياحي بنيل الأقصر أمام مدينة البياضية (3)
 
حريق يلتهم غرفة العاملين في مركب سياحي بنيل الأقصر أمام مدينة البياضية (4)
 
حريق يلتهم غرفة العاملين في مركب سياحي بنيل الأقصر أمام مدينة البياضية (5)
 
حريق يلتهم غرفة العاملين في مركب سياحي بنيل الأقصر أمام مدينة البياضية (1)
 
حريق يلتهم غرفة العاملين في مركب سياحي بنيل الأقصر أمام مدينة البياضية (2)

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