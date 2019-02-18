صور.. جالية مصر بأستراليا تحتفل بتفوق أبنائها وحصولهم على الثانوية العامة

كتب- هاشم الفخرانى

احتفلت الجالية المصرية فى مدينة سيدنى الأسترالية بأبناء الجالية المتفوقين والمتفوقات فى الثانوية العامة بجامعة سيدنى فى حضور قنصل عام مصر السفير ياسر عابد، وقد حضر الحفل لفيف من قادة الجالية المصرية فى سيدنى، ومدير المدرسة القبطية، بالإضافة إلى بعض النماذج المشرفة من أبناء مصر فى المهجر، وكذلك بعض من شباب الجيل الثانى والثالث العائدون من الرحلة التى نظمتها وزارة الهجرة إلى مصر.



ياسر عابد قنصل مصر فى سيدنى



ومن جانبه أشاد القنصل ياسر عابد بحسن تنظيم الاحتفالية، والتى أقامها المجلس الاستشارى الاسترالى المصرى، مشيدا بجهود المجلس فى هذا الصدد.



تكريم المتفوقين والمتفوقات

وتضمنت كلمة "عابد" التى القاها بمناسبة الاحتفال التأكيد على الأصل المصرى للمتفوقى، وعلى إنحدارهم من حضاره عريقة تعرف أهمية العلم، مشيرًا إلى أن إستمرار نبوغهم وتمِّيُزهم مرتبط بإدراكهم بحقيقتهم ومعرفتهم بصفات ذلك الأصل الطيب الذى ينتمون إليه.

ووجه عابد التحية لوزارة الهجرة والمؤسسات المصرية التى ساهمت فى رحلة المصريين من الجيل الثانى والثالث والتى تمت بنجاح تام. لافتًا إلى أن إحتفال اليوم يجمع بين الماضى المتمثل فى إرتباطهم بالوطن الأم، والحاضر الذى عبر عنه المتفوقين بوجودهم فى هذه المناسبة، والمستقبل الذى تعمل القنصلية على أن يشهد تقديم هذه الأجيال لخبراتها لإزدهار وطنهم الأم وتقدمه.



احتفال الجالية

وأشار القنصل العام إلى قيام البعض من شباب الجيل الثانى والثالث، والذين عادوا للتو من رحلة وزارة الهجرة بعرض خبراتهم الإيجابية عن فترة وجودهم في مصر، وكذلك فيلم تسجيلي تضمن بعض مقتطفات الرحلة، مشيرين إلى أنهم كانوا يريدون أن يقضوا وقتاً أطول في مصر، ومقدمين الشكر إلى من كل من ساهم في نجاح هذه الزيارة من جانب الجهات القائمة عليها في مصر، وخاصة وزارة الهجرة. وأوضحوا مدلول هذه الرحلة وتأثيرها الإيجابي عليهم.



هانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى - الاسترالى

ومن جانبه قال هانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى – المصرى، أنه للعام السادس عشر علي التوالي قام المجلس الاستشاري الأسترالى المصري بتنظيم احتفالية لتكريم ابنائنا المصريين المتفوقين في شهادة الثانوية العامة.



جانب من الاحتفالية فى جامعة سيدنى

وأضاف "عادل"، لـ"اليوم السابع": "حصل العديد من أبنائنا المصريين علي درجات مشرفة وهذا دليل علي اهتمام الجالية المصرية بتعليم أولادهم وهذا إن دل علي شئ فهم جاءوا من بيئة ثقافية وحضارية كبيرة حيث يوجد نماذج مصرية مشرفة في كافة المجالات علي سبيل المثال الصحة التعليم والقضاء والطب والقانون".