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صور.. الاحتلال الإسرائيلى يغلق أبواب المسجد الأقصى ويعتقل مقدسيين

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:28 م
صور.. الاحتلال الإسرائيلى يغلق أبواب المسجد الأقصى ويعتقل مقدسيين الفلسطينيون يؤدون الصلاة خارج ساحات الاقصى
كتب : أحمد جمعة
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 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الاثنين، سيدة مقدسية وأربعة شبان خلال اعتدائها عليهم وعلى المصلين داخل المسجد الأقصى فى محاولة لإخراجهم منه، وسط إغلاقها جميع أبواب المسجد الأقصى ووسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك.

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وحصل "اليوم السابع" على مقاطع فيديو وصور لعملية اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على الشبان الفلسطينيين المتواجدين أمام مصاطب العلم المواجهة للمسجد الأقصى.

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وكان عشرات المصلين قد أمّوا المسجد الأقصى وأدوا صلاة ظهر اليوم فى منطقة باب الرحمة، احتجاجاً على استهداف الاحتلال الاسرائيلى لمنطقة باب الرحمة وإغلاقها بسلاسل حديدية الليلة الماضية.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال يعتدى بالضرب على المصلين بما فيهم السيدات والنساء ويلاحق المصلين من الشبان فى ساحات المسجد الأقصى.

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كان نشطاء فلسطينيون فى مدينة القدس قد دعوا أبناء الشعب الفلسطينى القادرين على الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة فى أداء الصلوات فى منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد، بدءاً من صلاة ظهر اليوم، احتجاجاً على استهداف الاحتلال الاسرائيلى باب الرحمة وإغلاقه بقفل وسلاسل حديدية.

 

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، الاثنين، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلى اقتحموا، الليلة الماضية، المنطقة وأقدموا على وضع أقفال جديدة خلسةً على باب الرحمة، لمنع الأوقاف من فتحها أو استخدامها.

 

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلى كان قد أغلق مبنى "باب الرحمة" الواقع فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تصدر شرطة الاحتلال الإسرائيلى قرارًا بإغلاقه لمدة عام يتم تجديده باستمرار.


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