صور.. افتتاح بطولة البحر المتوسط لكرة اليد فى بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، الافتتاح الرسمى لبطولة البحر المتوسط لناشئى كرة اليد تحت ١٧ سنة، والذى أقيم بصالة المدينة الرياضية بحى الضواحى فى بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد الشيخ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نائبا عن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وشمل حفل الافتتاح عروض فنية وفنون شعبية ورقصات تعبيرية من فرق من محافظات بورسعيد والاسكندرية والإسماعيلية، أعقبها طابور عرض الفرق الاثنى عشر المشاركة فى البطولة.

وتضم المجموعة الأولى المنتخب المصرى وفرنسا والإمارات وايطاليا والمغرب وتركيا، وتقام مبارياتها بصالة المدينة الرياضية، بينما تتكون المجموعة الثانية التى ستلعب فى صالة كلية تربية رياضية بمدينة بورفؤاد من منتخبات ليبيا وتونس ومونتنيجرو والسعودية ورومانيا والجزائر.

ويلتقى المنتخب المصرى فى ثانى مبارياته مع شقيقه المنتخب المغربى عقب الافتتاح الرسمى للبطولة، بعدما اكتسح المنتخب المصرى منتخب تركيا بمباراته الأولى صباح اليوم بنتيجة 27مقابل 13.

حضر الحفل أيضا كل من: عبده عبد الوهاب، عضو مجلس اتحاد كرة اليد النصرى ومدير البطولة والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وبروموتو قسطنطين، رئيس اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد، والدكتور على ابو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، وعبد الفتاح حافظ وحسام أبو المكارم، وكيلى المديرية، والألاف من أهالى بورسعيد.































