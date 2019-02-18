video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شركات الصرف بالقليوبية والقاهرة تتحرك لمتابعة "طفح" بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:52 م
شركات الصرف بالقليوبية والقاهرة تتحرك لمتابعة "طفح" بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة رئيسا شركتى الصرف الصحى باالقليوبية والقاهرة يتابعان منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

تابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، يرافقه المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة فور تلقيه بلاغا بوجود مشكلة طفوحات صرف صحى.

وأوضح مجاهد، أن الطفح فى منطقة منخفضة بمدخل أم بيومى بجوار الدائرى، وتم تركيب بدالات مناولة بالإضافة إلى تطهير الخطوط بصفة منتظمة لحين الانتهاء من إنشاء محطة الرفع وشبكة خطوط الإنحدار بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

وأضاف، أن منطقة أم بيومى بها كثافة سكانية مرتفعه ناتجه عن الأبراج شاهقه التى تم بنائها خلال السنوات الماضية مما أثر على إستيعاب تصرفات شبكات الصرف الصحي،  وتم التنسيق مع شركة صرف صحى القاهرة للبدء فى اعمال تخفيف الاحمال عن المنطقة والتى من المتوقع ان تستمر اسبوعاً.

يذكر أنه يتم صرف خطوط إنحدار وشبكات المنطقة على خطوط تابعه لشركة الصرف الصحي للقاهره الكبرى ومنها إلى محطة بيجام الحلزونية التابعة لصرف القاهرة.
 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القليوبية: 3 محطات شرب ومحطتى صرف صحى بتكلفة مليار و4ملايين جنيه

شركه مياه القليوبيه

شركه مياه القاهره

شركه صرف القاهره

ام بيومي




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة