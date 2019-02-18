شاهد.. مباراة كرة القدم بين نجوم مصر وأسوان بحضور وزير الشباب والرياضة

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباراة كرة قدم خماسية ودية بين نجوم مصر ونجوم أسوان، فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، وبالتزامن مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى.

حضر المباراة، التى أقيمت بملعب الصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة أسوان، على هامش افتتاح الأولمبياد النوعى الخامس، تحت شعار مصر أفريقيا خلال الفترة من 18 وحتى 21 فبراير، سفراء 5 دول أفريقية وهم " جنوب أفريقيا والكاميرون وأوغندا والنيجر وكينيا والجابون" بجانب نجوم الفن والرياضة ومنهم الفنان سامح السريطى، عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، حسنى غندر ، رئيس الاتحاد المصرى للشركات، والدكتور صبحى حسنين رئيس الاتحاد المصرى للجامعات.

مثل فريق نجوم مصر كلا من: "عبد الحميد بسيونى وتامر عبد الحميد وأحمد بلال ومحمد فاروق وتامر بجاتو وحسنى عبد ربه وعاطف حضرى" تحت قيادة فنية كابتن حسين عبد اللطيف.

فى حين مثل فريق نجوم أسوان كلا من: "مجدى عبد العاطى ومحمد ثابت صاروخ وأحمد كمال وحمدى حمدان ومحمود سمكة وأحمد مارادونا والتونسى حمزة الشاوش والغينى سيلا" تحت قيادة فنية للكابتن مجدى سبالك.

وتقدم فريق نجوم أسوان فى بداية المباراة، والتى علق عليها الكابتن عمرو يحيى، إلا أن نجوم منتخب مصر أنهى المباراة لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف المباراة لنجوم مصر كلا من: "عبد الحميد بسيونى هدفين وحسنى عبد ربه وتامر عبد الحميد هدف لكل منهما"، وأحرز هدفا نجوم أسوان "مجدى عبد العاطى وحمزة الشاوش".



