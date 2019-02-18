سقوط 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "أحمد.م.م" 18 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عبدالرحمن.ج.ع" 17 عام، عاطل مقيم دائرة مركز فايد، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ج.م" 29 عام، عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبو صوير، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمان بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.