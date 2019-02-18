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رئيس مدينة بالمنوفية يحيل 70 طبيبًا وممرضة وإداريًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:49 م
رئيس مدينة بالمنوفية يحيل 70 طبيبًا وممرضة وإداريًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أجرى اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية على مستشفى الشهداء المركزى وذلك لمتابعة أنضباط العمل والعاملين والوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى . 

وتبين لرئيس المدينة خلال جولته ترك عمل وغياب 34 طبيب، وغياب 21 من التمريض وترك عمل وغياب لـ 15 من الإداريين، وتم إحالة التقرير للشئون القانونيه للتحقيق معهم. 

وأكد رئيس المدينة أنه يجب الالتزام بمواعيد العمل الرسميه حتى تقدم الخدمه الطبيه فى اى وقت مؤكدا أنه سيتم تكثيف المرور والمتابعات على قطاع الصحه بالشهداء

 


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