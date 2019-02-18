خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

هاجم الإخوانى عصام تليمة، الهارب فى تركيا، مدحت الحداد، أحد قيادات الإخوان وعضو مجلس شورى الجماعة الإرهابية، بعد تهديده بطرد كل من لا يسير على نهج الجماعة، الأمر الذى كشف حجم الانشقاقات الداخلية فى الجماعة بالخارج ووصلت إلى حد البقاء أو الخروج من الكيان الإرهابى.

وقال تليمة فى تدوينة له عبر صفحته بـ"فيس بوك": مهندس مدحت الحداد قلت فى مؤتمر صحفى أمس: من لا تعجبه قيادة الجماعة فليغادرها مشكورًا، على أساس إن الناس دخلت الجماعة عشان مدحت الحداد ومحمود حسين؟ مظنش حد هو بيدعى حد فى الإخوان دعوة فردية شرح له تاريخ محمود حسين أو مدحت الحداد".

واستكمل: "تعالى نطبق ده على حضرتك، منذ ثلاث سنوات صوت مجلس شورى الإخوان بتركيا بالأغلبية بتحويل المكتب التنفيذى بتركيا للتحقيق يعنى حضرتك والمدعو سعيد سعد وآخرين. حضراتكم جميعًا لم تلتزموا للقرار وشققتم عصا الطاعة، طيب مكنش عاجبك وقتها القيادة اللى هى مجلس شورى محترم، لماذا لم تغادر مشكورا ومعك المكتب التنفيذي؟".

ويأتى ذلك بعد حالة الانشقاقات والخلافات التى تضرب تنظيم الاخوان فى الخارج، الأمر الذى وصل لفضح بعضهم البعض خلال الأيام الماضية .