خامنئى يحذر الحكومة من "خداع" الدول الأوروبية

رويترز

حذر الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى اليوم الاثنين حكومة بلاده من خداع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى المهدد بالانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وعارض حلفاء واشنطن الأوروبيون قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق ويحاولون إنقاذه. وىنقل التلفزيون الرسمى عن خامنئى قوله "العداء الأمريكى حيال إيران واضح. قلب أعدائنا ينضح بالعداوة لطهران. يتعين على مسؤولينا ألا يقعوا فا خداع الأوروبيين... لا تنخدعوا بالأوروبيين".

وتطالب إيران الاتحاد الأوروبا بفعل المزيد لإظهار التزامه بالاتفاق، وذلك على الرغم من آلية أوروبية جديدة للتعامل التجارى بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. ونص الاتفاق النووى على رفع جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران عام 2016 مقابل قيود على برنامجها النووى. وعاودت واشنطن فرض عقوبات على طهران العام الماضي، مستهدفة قطاعي النفط والبنوك فيها.