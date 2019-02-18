حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداثا وتداولت أخبارا كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

دار الافتاء

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

موسم الحج

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

البدر