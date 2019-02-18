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الإثنين، 18 فبراير 2019 05:04 م
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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:12 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداثا وتداولت أخبارا كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

وزير النقل: مصر ارتفعت للمركز 45 عالميا بجودة الطرق بافتتاح الدائرى الإقليمى
 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل 

 

فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الشرع فى ظلم الأخ لأخيه والتعدى على حقوقه ؟
 

دار الافتاء 

 

الصحة تنفى إصابة التلاميذ بالحساسية بسبب تطعيمات الديدان المعوية
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

التضامن تفتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية من الغد وحتى 7 مارس المقبل
 

موسم الحج 

وزير التعليم: لم يصدر منى أى قرار أو تصريح عن الزى الموحد للمعلمين
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

الكهرباء تعلن الانتهاء من محطة محولات خط الربط مع السودان بتكلفة 32 مليون جنيه
 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء 

 

أكبر بدر عملاق بـ2019 يزين سماء الوطن العربى غدا ويشاهد بالعين المجردة
 

البدر 

 

 


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