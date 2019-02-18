جهاز تنمية المشروعات يشارك فى تنمية سيناء بمشروعات سدود وخدمات مجتمعية

شارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى دعم وإنشاء عدد من المشروعات الخدمية الهامة فى نطاق محافظة شمال سيناء.

وقال "المهندس سليمان العمارى”، مدير فرع الجهاز بشمال سيناء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هذه المشروعات تمثلت فى أشغال عامة تم تنفيذها بالمحافظة، استهدفت مناطق نائية، ولمست احتياجات الأهالى فى مجال خدمات بسيطة وكان هناك تحقيق لأهداف أقيمت لها وهو تحقيق تنمية فى المكان، لافتا أن هذه المشروعات خلال فترة زمنية سابقة، وحاليا بينها ما يحتاج مزيد من التوسعات.

وأشار أن من بين هذه المشروعات المهمة فى تاريخ عمل الجهاز على أرض شمال سيناء "مشروع تنمية منطقة عين الجديرات"، بقسم القسيمة مركز الحسنة بوسط سيناء، لزيادة الرقعة الزراعية من 600 فدان إلى 850 فدانا، وتوطين البدو بالمنطقة من خلال ارتباطهم بمصدر مياه دائم وتحويل المنطقة لمنطقة جاذبة للسكان.

وتم التنفيذ بحسب قول مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع جمعية عين الجديرات، وبلغت تكلفة المشروع فى وقتها 620 ألف جنيه.

وأوضح أن المشروع تمثلت مكوناته التى تمت بالفعل إنشاء سد خرسانى لحجز مياه العين المتسربة، وترميم 20 غرفة تفتيش، وإنشاء 26 غرفة جديدة، وترميم 3 كيلومتر من القنوات الأسمنتية، وإنشاء خطوط ناقلة للمياه قطر 4، بطول 4 كيلومترا من مصدر مياه خزان "الدبة" وصولا للأراضى الزراعية، وإنشاء خط مزدوج 4 ناقل للمياه من السد حتى خزان "الدبة"، بطول 12 كيلومترا، وإنشاء مبنى الجمعية المنفذة للمشروع، وبلغت التكاليف الإجمالية 921.056 ألف جنيه.

وأشار المهندس سليمان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، أن ثانى أهم مشروع تنموى فى وسط سيناء نفذه الجهاز، هو "مشروع عيد قديس"، بمركز الحسنة فى وسط سيناء. تضمن المشروع مد خطوط مياه بطول 13.5 كيلومتر للمناطق المحرومة من المياه، وهى "الجايفة"، و"البريكات"، و"العزازمة"، وتم فى وقتها تنفيذ 4 خزانات مياه لخدمة هذه المناطق، ووفر هذا المشروع 50 متر مكعب مياه فى اليوم لكل تجمع من هذه التجمعات، والتى كانت من قبل محرومة من المياه، وهذا ساعد على تحقيق استراتيجية توطين الأهالى فى المكان وكان أحد اهم عوامل الجذب والاستقرار للسكان.

وتابع مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، أن الجهاز اتجه أيضا لتعزيز ودعم مشروعات فى مجال تنمية المجتمع بشمال سيناء، وكان من بينها إنشاء المستوصف الخيرى فى مركز بئر العبد من خلال تمويل الجمعية الصحراوية بمبلغ وقدره 292 ألف جنيه، ومشروع الإسكان الطلابى فى مدينة بئر العبد بتمويل وقدره 386 ألف جنيه، وغرفة عمليات مستوصف الخلفاء الراشدين فى مدينة العريش بتمويل قدره 40 ألف جنيه.

كما ساهم الجهاز بدور مهم فى مساندة مشروعات محو الأمية من خلال مشروع تم خلاله محو أمية 2.9 ألف فرد بشمال سيناء، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، وبتمويل قدره 232 ألف جنيه، فضلا عن مشروعات البرنامج العاجل لتشغيل الكثيف للعمالة بقيمة 11.9 مليون جنيه لعدد 11 مشروعا.