تنمية المشروعات:قدمنا قروضا للشباب بقيمة 92.7 مليون جنيه بمطروح

كتب محمود راغب

قال حسام حلمى صالح مدير جهاز تنمية المشروعات فرع محافظة مطروح، إن الجهاز قدم خدمات متعددة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لافتا إلى أن الدعم يبدأ من التدريب ثم التمويل إلى التسويق .

وأضاف فى تصريحات صحفية مدير جهاز تنمية المشروعات فرع محافظة مطروح، أن الجهاز قدم حتى الآن قروضا بقيمة تصل لـ 92.7 مليون جنية بالمحافظة ، لافتا إلى أن القروض تمنح من خلال الجهات الوسيطة والجمعيات الأهلية والبنوك المتعاونة مع الجهاز .

فيما قال سعيد مسعود صاحب مشروع ألوميتال وأحد المستفيدين من المشروع أنه لجأ للجهاز لتوسيع مشروعه الذى بدأه بورشة صغيرة وبعد الحصول على قرضين من الجهاز أصبحت الورشة مصنعا، والقرضين اسددهما بتسهيلات وأقساط على 5 سنوات.

أما محمد رمضان صاحب مشروع نجارة وأثاث وأحد المستفيدين من الجهاز فقال :"حصلت على قرض من الجهاز بمبلغ 261 ألف وكان عندى أرض عملت ورشة وطورت مشروعى وقدمت على القرض والجهاز وفرلى قرض ورخصة وبطاقة ضريبية والفائدة قليلة والقرض يساعد أى شاب على نجاح مشروعه والوقوف على رجليه "

بينما قال جرجس راجى صاحب مشروع رخام وجرانيت ومن بين المستفيدين أيضا من الجهاز ، أنه لجأ لجهاز تنمية المشروعات للحصول على قرض للتوسع فى مشروعه، قائلا :" كان معايا 10 ألاف جنية وعرفت عن دور الجهاز ودعمه ووقفوا معايا فى التراخيص ودعمونى للحصول على الموافقات والحصول على القرض للمشروع "