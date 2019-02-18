تعرف على سياحة المؤتمرات بأسوان

تعتبر سياحة المؤتمرات من الأنماط السياحية الواعدة التى تتسم بها محافظة أسوان، حيث يحرص كثير من منظمى المؤتمرات على عقد دوراتهم السنوية فى فنادق مدينة أسوان بحضور ومشاركة كوكبة من المتخصصين فى أنحاء العالم، وذلك وبعد نجاح هذه المؤتمرات فضلاً عن استعداد مدينة أسوان لاستضافة ضيوفها من الشباب المشاركين فى منتدى الشباب العربى والأفريقى الذى سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة وأيضًا أمام ضيوف المدينة وزائريها من مختلف دول العالم.

بداية يقول صلاح ظافر، رئيس إقليمى لإحدى الشركات السياحية لـ"اليوم السابع" إن سياحة المؤتمرات من الأنواع الراقية للسياحة، حيث إن المشاركين فى تلك الفعاليات أشخاص على مستوى مرتفع من الثقافة، ويعشقون الحضارات وبلا شك هم أكثر إقبالاً على المزارات السياحية، وكذلك هذا النوع كثير الإنفاق ولكن أين المناخ الحاضن لهذه النوعيات، حيث لا تواجد بنية تحتية تستوعب هذا النوع من حيث الإقامة أو الغرف الفندقية، مثلا أسوان كل طاقتها الفندقية ذات الخمس نجوم لا تزيد على 2000 سرير .

كما لا توجد قاعات مجهزة من حيث الترجمة الفورية والإمكانيات الأخرى، متسائلاً: كيف لا يوجد بأسوان عاصمة شباب أفريقيا بيت شباب عالمى مجهز بقاعات أو أماكن رياضية أو حمامات سباحة على الأقل يستوعب الأسر ذات الدخول المتوسطة؟

وقال محمد الأنصارى من العاملين فى السياحة إن سياحة المؤتمرات رغم أهميتها النسبية فى قطاع السياحى إلا أنها تتركز فى الغالب فى ذروة الموسم الشتوى فى شهور ديسمبر ويناير وفبراير معربًا عن أمنياته أن يتم تنشيط سياحة المؤتمرات خارج فترة الموسم الشتوى لضمان انتظام التدفق السياحى ومجموعات الزائرين، وقيام الفنادق بعمل عروض مخفضة حتى لا تهبط معدلات التدفق للمحافظة.

ويرى حمادة عبد الله من العاملين فى السياحة بأسوان أن الأسعار السياحية لابد أن تنخفض عن معدلاتها الحالية حتى تزيد المعدلات فضلاً عن فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار فى إنشاء المشروعات السياحية وبناء المنتجعات والفنادق والوحدات الفندقية عمومًا حتى تزيد القدرة الاستيعابية.

ويضيف أحمد نوبى من أهالى أسوان أن سياحة المؤتمرات من أنماط السياحة الثقافية ومن الملاحظ زيادة معدلها كل عام حيث يعقد قريبًا عقد منتدى الشباب العربى والأفريقى على أرض أسوان.

وتابع أنه يجب أن نغتم ذلك فى تطوير شامل للبنية الأساسية وإنجاز مشروع تجميل مدينة أسوان الذى أقرته مؤخرًا الحكومة مضيفًا أن سياحة المؤتمرات تزيد من فرص العمل للشباب مثل بقية أنماط السياحة علاوة على منح فرص تدريبية لطلاب الجامعات فى كل المجالات المهنية بجانب الدارسين للغات والفندقة.