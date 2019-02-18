video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 05:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على دور وزارة الداخلية فى مواجهة الجرائم المعلوماتية

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:30 ص
تعرف على دور وزارة الداخلية فى مواجهة الجرائم المعلوماتية وزير الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

لا تتوقف وزارة الداخلية عن التطوير والتحديث، وتوعية المواطنين بخطورة الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية التى بدأت تطل برأسها على المجتمع فى ظل الانتشار الواسع للإنترنت.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء معلومات عن دور الداخلية فى مواجهة الجرائم المعلوماتية:

1. التوعية المستمرة للضباط والعاملين فى جميع جهات الوزارة.

2. تم إنشاء مجلة إلكترونية متخصصة فى مجال الحاسبات وبثها لجميع جهات الوزارة (شبكة الإنترنت).

3.تم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت وتخصيص صفحة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين.

4.عقد الندوات المتخصصة فى بعض مجالات إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة.

5.المشاركة فى المؤتمرات والندوات المنعقدة محليًا وعالميًا فى مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.

6.صقل الخبرات العملية والعلمية للضباط والعاملين عن طريق الدورات التدريبية محليًا ودوليًا.

7.المشاركة فى وضع مقترحات التشريعات الجديدة لحماية استخدامات الحاسبات والإنترنت.

8.تم إنشاء قواعد بيانات تخدم أعمال المكافحة والملفات والسجلات الخاصة بذلك.

9.التنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات.

10.المشاركة فى الدراسات القومية المنعقدة لتأمين مكافحة جرائم الحاسبات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجريمة الإلكترونية" على طاولة البرلمان.. مقترح لوزارة العدل لإنشاء نيابة متخصصة للجرائم المعلوماتية.. تادرس قلدس: هدفها مواكبة التطور وسرعة الإجراءات.. ووكيل "اتصالات النواب": لا يقل خطرها عن الجريمة الجنائية

الجريمة الالكترونية

الداخلية

الانترنت

جرائم الانترت

حوادث




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة