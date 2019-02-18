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الإثنين، 18 فبراير 2019 01:50 م
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تسجيل ما لا يقل عن 10 هزات ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا بالمحيط الهادى

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:40 م
تسجيل ما لا يقل عن 10 هزات ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا بالمحيط الهادى مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن الفرع المحلى للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فى منطقة كامتشاتكا، عن تسجيل أكثر من عشرة هزات ارتدادية، قبالة سواحل كامتشاتكا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أكاديمية العلوم الروسية: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل أكثر من 10 هزات ارتدادية فى المحيط الهادى، أنشطها كان بشدة 4.6 درجة "، مضيفا أن " إحداثيات الزلزال وقعت بعد ظهر اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلى، وكانت مراكز الزلزال قبالة خليج كرونوتسكى على عمق 40 كيلومترًا وعلى بعد 230 كم شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكى"، وأوضح البيان أن فئة طبقة الزلزال بلغت 10.7.

 


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سواحل كامتشاتكا

المحيط الهادى

هزات ارتداديه




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