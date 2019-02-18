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ترحيل 19 سودانيا وإثيوبيا إلى بلادهم لمخالفتهم شروط الإقامة بمصر

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:22 ص
ترحيل 19 سودانيا وإثيوبيا إلى بلادهم لمخالفتهم شروط الإقامة بمصر ارشيفية
كتب محمد طنطاوى
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رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 19 مهاجرا أفريقيا غير شرعي إلى بلادهم لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل ومحاولة البعض منهم التسلل إلى دول الجوار.

 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات من مديرية أمن القاهرة وبورسعيد، وضمت 15 سودانيا و4 إثيوبيين، وتم تشكيل فريق من الجهات المعنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المرحلين.
 
وأضاف المصدر أنه تم ترحليهم إلى بلادهم على متن رحلتين، بعد إخطار سفارات بلادهم بالقاهرة.
 
 
 
 

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