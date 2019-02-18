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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:00 م
خالد صلاح
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بضغوط هبوط قطاع تجزئة الأغذية..

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:37 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات صورة ارشيفية بورصة السعودية
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرا عدد 22.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8569.83 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.07% خاسرا عدد 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 3452.12 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 123 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 40 شركة، فيما تراجعت 131 شركة. 
 
وتراجعت 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.59%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.60%.
 
 
 
 

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