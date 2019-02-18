تداول 19 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الإثنين، 19 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، و متواجد علي الأرصفة سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، وهى السفينة BOMAR VESTA والتى ترفع علم سيبيريا، وذلك لشحن 5750 طن صودا كاويه، وغادر الميناء سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.